Sergei Metlev: peaministrierakonna leht kiidab heaks kaitseliitlaste võrdlemise natsidega

Kesknädal avaldas märtsi lehenumbri avaküljel loo, kus süüdistab Kremli propagandat paljastavat blogi propastop.org vedavaid Kaitseliidu vabatahtlikke demokraatia ohustamises, sõnavabaduse piiramises ja venelaste ahistamises. Peaminister Ratas, kus on Teie hinnang?

Ründelugu on ühtlasi ka numbri esilugu, autoriks toimetus ise. Keskerakonna sulesepad on otsustanud mitte midagi uut välja mõelda, vaid kasutavad Kremli parimaid meetodeid. Enamik materjalist on Kremli sõnumikandjate pajatused, kombineerituna neile õlale patsutava toimetuse hoiaku ja hinnangutega.

Sõna sai Putini Kodanikuühiskonna ja Inimõiguste nõukoja (see nimetus paneb muigama) liige Aleksandr Brod, kes nimetab Propastopi tegevust sõnavabaduse piiramiseks ja venelaste diskrimineerimiseks. Eestisse imbunud propagandaportaali Sputnik kolumnist räägib Kesknädala vahendusel, et tegemist on nõukogude minevikku naasmisega. Kesknädal toob justkui hea mõtteterana esile ühe radikaalide portaali toimetaja võrdluse, et kaitseliitlaste soovitus ettevõtetel mitte tellida reklaami Vene propagandakanalites ja väljaannetes on sama, mis 1930ndate Saksamaal kõlanud loosung «Ära osta juutidelt!». Peaministrierakonna leht levitab heakskiitvalt kaitseliitlaste võrdsustamist natsidega.

Artikli koostajad kasutavad klassikalisi demagoogiavõtteid nagu küsimus, miks Propastop ei ole lisanud oma nimekirja seda ja seda propagandakanalit, aga lisas mingi teise. Kui see kirjakräpp oleks ilmunud kaks aastat tagasi samas lehes, ei viitsiks keegi seda isegi tähele panna. Aga nüüd on tegu peaministri erakonna ametliku suhtluskanaliga.

See on ikka kõlvatuse tipp, et just selle lehe kaudu rünnatakse ja süüdistatakse alusetult Kaitseliidu vabatahtlikke, kes oma igapäevatöö kõrval analüüsivad Kremli poolt kinni makstud «ajakirjanike» materjale ja aitavad meie inimestel eristada mõjutustegevust ajakirjandusest.

Tuletan meelde, et tänapäeval ei otsustata riikide iseseisvuse ja vabaduse üle kaugeltki mitte üksnes lahinguväljal. Võitlus on nihkunud meie arvutitesse ja telekatesse. Kui Eesti ei kaitse oma väärtusi ega tee midagi ühiskonda lõhkuvate valede hajutamiseks, siis leiame ennast peatselt lõhkise küna ääres. Valitsuserakondadel on siin väga suur vastutus.

Usun, et praegu jutuks oleval rünnakul on kaks põhimotiivi. Esiteks vastulöök seoses Mailis Repsi valetamisskandaaliga – minister andis intervjuusid propagandakanalile Sputnik ning seejärel eitas seda. Teine põhjus on soov hoida enda mõjuväljas Venemaa infosõdalaste poolt edukalt töödeldud kodanikke. See puudutab kahjuks nii eestivenelasi kui ka teatud osa eestlastest. Seda tehakse Eesti riiklikke huvisid eirates ja meie infojulgeolekut kahjustades.

Edgar Savisaar tegi Eesti kaitsjaid pidevalt maha. Kas nüüd jääb nii, et Keskerakonna valitsuspoliitikud muutuvad ilusaks eurofassaadiks ja selle fassaadi varjus sülitavad nõukogude sulesepad ja Yana Toom edasi Eesti huvidele?

Jüri Ratas, Teil on praegu veel võimalik Savisaare tont toast välja tuulutada, aga see aken ei ole igavesti avatud.