Kristen Michal: Vastandumisest. Valikutest. Vabadusest

Eesti Vabariigi jaoks tähendaks kodakondsuspoliitika aluste muutmine aga palju. Keskerakonna ja SDE elektoraadi laiendamise katse annab sõnumi: Eestis polegi tegelikult vaja eesti keelt õppida. Need tublid inimesed, kes pingutasid, tegid keele selgeks, ning eksami, neile antakse tagantjärele sõnum, et asjata. Lojaalsus riigile, põhiseaduse tundmine, tühja sest, piisab siin elamisest. Milline tervemõistuslik inimene mõtleks, et riigis, kus soovib kodanik olla, ei pea riigikeelt oskama? Miks siis mõtleb keegi Eesti valitsuses nii?

Teine konkreetne plaan – hariduses eestikeelses õppes vene koolides järeleandmiste tegemine Tallinnas ja Narvas. Tallinna hariduse abilinnapea Mihhail Kõlvart ja haridusminister Mailis Reps teatasid must valgel Keskerakonna ja maksumaksja ühises trükises Pealinn, et erandeid küsitakse ning erandid tulevad. Olla koalitsioonis põhimõtteliselt kokku lepitud.

Miks ometi, küsisin juba varem peaminister Jüri Rataselt. Vastust ei saanudki. Jüri sümpaatse inimesena rääkis, et asi peab paindlikum olema, siis saab rohkem ja parema tulemuse. No kes selle vastu on? Toetame. Milleks siiski järeleandmised, kui eesmärk on rohkem õpetada? Vastust ei tule. Sest eesmärk on märk. Märk muutustest Eesti haridus-, keele- ja kodakondsuspoliitikas.

Laual on ka positiivne pakkumine. Et vastandusest üle saaks – Eestis on üks koolisüsteem. Eesti keeles. Ja mida varem eesti keele õppimine algab ning mida kvaliteetsem on, seda kiiremini see mäng noorte tulevikuga kaob. Ehk tasuks kaalumist? Alustame lasteaiast eesti keelega?

Majandusvaldkonnas pole asi roosilisem. Võime endale IRLi kombel korrata, et 6000 astmega maks ei ole astmeline maks. Võime öelda, et vasak on uus parem. Et suurem ümberjagamine loob uut rikkust. Ja ettevõtluse innu mahavõtmine toob uue kasvu.

Olen konkreetne. Samal ajal kui majanduseksperdid kirjeldavad, et inimesed on väga aktiivsed investeerima kinnisvarasse, et seda üürile anda, tegutseb valitsuses keegi raugematu innuga, et teha seda maksumaksja raha eest. Arvake ära kes? Arvasite ära, pakun – ettevõtmiste minister Urve Palo ütleb uudistes, et jah, Tallinnasse ja Tartusse võivad ka tulla riiklikud üürikorterid. Kas turutõrget on? Ei ole, isegi Urve Palo arvates.

Aga raha on. Raha ju on! Maksumaksja oma – esimesel aastal 2,5 miljonit ja edasi 20 miljonit. Isegi Daniil Harmsi nali lõikas vähem kui see, mida valitsus teeb.

Majandusvaldkonnas ja laiemalt ühiskonnas on valitsusega kujunemas hoiak – sulle öeldakse, mis on õige. Õlu peaks olema kallim, limps ka. Jooge viina.

Kevad tuleb seekord teisiti, tuleb ka plaan, kuidas autodelt raha korjata. Tuleb pangamaks. Seda aitab tasuda iga inimene, kes panga teenuseid kasutab. Uus maks võib siit Vilniusesse peletada Swedbanki või SEBga võrreldava uue panga, mille peakontor oli plaanitud Tallinna. Sellise peakontori Vilniusesse minek tähendaks kõrgepalgaliste töökohtade, mida ju tahame, liikumist teise riiki. Ja igale pensionärile, nagu tulevasele, sõnumit laekumata sotsiaalmaksust, mis kõrgema palga pealt arvestatav. Toome viina? Saame üle?