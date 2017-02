Marko Suurmägi: kolime riigikogu Narva!

Sellega, et riik peab Narvat päästma hakkama, olen päri. Reaalne seis on ju selline, et kui Eesti riik ei ole nõus Narvast loobuma, siis eestlased on seda juba teinud. Kindlasti peab riik sinna töökohti viima. Küsimus on aga, milliseid töökohti.

Sisekaitseakadeemia Narva kolimisel on üks suur häda. Muidugi läheks kriitiline hulk kooli õppejõude ja töötajaid kaasa või siis leitaks uued inimesed kohapealt, kuid kas sinna läheksid ka õpilased? Olen kuulnud gümnasiste arutamas, et kui kool läheb Narva, on neil üks mure vähem – Sisekaitseakadeemia langeb lihtsalt edasiste valikute seast välja.

Üks põhjus, miks Narva eriti ei kiputa, on linna venekeelsus. Teine põhjus on kaugus. Sama ebamõistlik plaan oleks viia Sisekaitse­akadeemia Kärdlasse. Tartu Ülikooli Türi kolledž suri kümnendi algul välja, sest noored ei tahtnud sinna õppima minna, ja ometi on Türi keset Eestit. Aga väike ja igav, leidsid paljud, kes Türi asemel valisid mõne suurema linna ja keskkonnakaitse asemel hakkasid midagi muud õppima.

Nii Narva kui Kärdla vajavad esmalt ametikohti või institutsioone, mille täitmisega pole muret. Tung riigikogusse ei väheneks, kui see asuks Narvas. Võib-olla mõni meelelahutaja leiaks, et ta ei saa oma ajaga hakkama, kui peab päevast päeva piirilinnas otsuseid tegemas käima, aga enamik poliitikuid kandideeriks parlamenti sellegipoolest. Kindlasti leiduks ka ametnikke, kes nõustuksid Narva kolima.

Kui me riigina arvame, et parlament peaks ikkagi pealinnas olema, võib ju vaadata pisut allapoole. Vaevalt et Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse pädevus kahaneks, kui ta asuks Narvas, või ettevõtted ja omavalitsused loobuksid euroraha taotlemisest, sest Narva on pikk maa. Miks asub riigiettevõtte Eesti Energia peakontor Tallinnas, kui kõik tema tähtsamad tootmisobjektid on Ida-Virumaal? Eesti Energia leiaks endale pädevad juhid ja spetsialistid ka sel juhul, kui ta asuks Narvas.

Esmalt tuleks Narva viia hea mainega ametid ja riigiasutused, kus on keskmisest paremad palgad ning mille puhul on kindlus, et pädev personal jääb alles. Narva peab hakkama eestlasi tõmbama, mitte hirmutama, ning venekeelne elanikkond peab saama eestikeelset lisa.

Riigikogu Narva kolimise idee on osa mõttemängust. See idee võib olla hea või ka täiesti vastuvõetamatu. Kindel on aga, et Narvat nii lihtsate vahenditega nagu pelgalt Sisekaitseakadeemia sinna kolimine eestlastele tagasi ei too. Vaja on mõelda suuremalt. Peaministri kabinet, presidendi residents... Neidki ideid ei maksa kohe kõrvale visata, sest Narva vajab väga tugevat kinnitust, et Eesti riik on seal kohal.