Vastukaja: Statoili kaubamärgist loobumine on möödapääsmatu

Statoili kaubamärk on Eestis üks tuntuim, viimase maineuuringu järgi teisel kohal pärast Swedbanki. Oleme tänulikud oma klientidele sellise usalduse eest. Sel aastal vahetame oma kaubamärki ning arusaadavalt kaasneb sellega küsimus, miks me seda teeme. Vastus sellele on väga lihtne: Statoili kaubamärgi vahetus on tingitud omandisuhete muutusest mõni aasta tagasi ning muutub vaid vorm, kuid sisu jääb samaks.

2012. aastal ostis maailma üks suurim jaemüügiettevõte Alimentation Couche-Tard Inc. Norra päritolu nafta- ja gaasiettevõttelt mootorikütuste ja esmatarbekaupade jaemüügiketi haru, mis kandis sama nime emaettevõttega. Ostutehinguga koos sai ostja õiguse kasutada Statoili kaubamärki kuni aastani 2021. Paar aastat tagasi otsustas meie uus omanikfirma Couche-Tard üle minna ühele globaalsele kaubamärgile ning valis selleks oma kõige tuntuma kaubamärgi, Circle K.

Statoil ja Couche-Tard on kaks eri ettevõtet ning praegu seob meid Statoiliga vaid kaubamärk, mille kasutamise õigus lõppeb mõne aasta pärast. Seega ei ole Statoili kaubamärgist loobumine kuidagi meie nn vaba või kaalutletud valik, vaid omandisuhetest tulenevalt möödapääsmatu samm, kuna me ei saa kasutada piiramatult teise ettevõtte nime ega kaubamärki.

Norras, Taanis ja Rootsis alustati nimemuutust Circle K-ks juba möödunud aastal ning seni on see kulgenud edukalt, Eestis plaanime kaubamärgi vahetust kevadsuveks käesoleval aastal. Nimevahetus ei toimu üleöö, vaid algas juba möödunud aastal ettevõtte juriidilise nime muutuse ja üldsuse teavitusega. Nimevahetus koos kõige kaasnevaga on pikk protsess ning annab ühtlasi võimaluse klientidele uue kaubamärgiga harjuda.

Circle K ilmumine Eesti turule ei märgi mitte enam piirkondlikult, vaid globaalselt suure kaubandushiiglase tulekut. Ettevõte annab tööd üle 100 000 inimesele ning kaubamärki Circle K kasutab Põhja-Ameerikas, Euroopas ja Aasias üle 12 500 mugavuspoe ja teenindusjaama.

Kokkuvõttes on vormist veel olulisem sisu. Julgen kinnitada, et kliendile jäävad kõik senised tooted ja teenused alles ning oleme endiselt üks suurepärase klienditeeninduse standardi loojaid ja hoidjaid Eestis.