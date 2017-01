Jüri Luik: kui ettearvamatu on Donald Trump?

Ameerika-siseselt pole EL muidugi suur teema, küll on aga uskumatul kombel saanud Venemaast USA sisepoliitika üks peamisi tegureid. Venemaa roll USA valimistel on tekitanud suure riigisisese draama kuni selleni välja, et USA Esindajatekoja liige, legendaarne inimõiguste eest võitleja demokraat John Lewis ei kavatse minna Trumpi pidulikule ametisse astumise tseremooniale, sest too olevat venelaste abil presidendiks saanud. Boikotiga on ühinenud juba üle 20 Kongressi liikme, kõik demokraadid.

Sellest hoolimata vajutab Trump suhetes Venemaaga gaasi põhja. Intervjuus käib ta esimest korda välja konkreetsema ettepaneku Venemaaga suhete parandamiseks. Idees on reaganlikku hoogu, kuigi mitte sisu. Trump pakub väga lihtsa valemi: sanktsioonide vastu tuumarelvastuse piiramise lepe. Selles valemis puudub paraku Ukraina, ehk siis Trump näib vaikimisi aktsepteerivat Vene poliitikat Ukraina suunal. Traditsiooniliselt oleks venelased Trumpi pakutud tehingule siiski kahe käega vastu: mitte kunagi pole nad valmis oma relvastusest loobuma lääne kehtestatud sunnimeetmete ajel. Meetmete, mille taaskehtestamise üle puudub neil igasugune kontroll. Lisaks on venelased ennast veennud, et nad peavad relvastuses läänele «järele jõudma», ja kulutavad selleks hiigelsuuri rahasummasid. Relvastuskontroll pole Putini jaoks mitte tervitatav, vaid katse nende tööd ja vaeva mingite lepingutega piirata.

Ja ometi on venelased Lavrovi tasemel vastanud pigem positiivselt. Miks?