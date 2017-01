Ahto Lobjakas: tuleb loota, et Trumpi-skandaali pole segatud Eesti Teabeamet

Olemasoleva materjali pealt oleks optimistil võimalik teoretiseerida, et Trump on hardcore-realist – näeb konflikti võimalust Venemaaga, aga tahab alguses heaga proovida. Teine variant, vaadates Trumpi selgeid huve, on võimalus, et agressiivsus Hiina liinil (Hiinat peab USA suurimaks vastaseks ka Kissinger) nõuab mugavusallianssi Venemaaga. Kolmas võimalus on endiselt, et Trumpi maailmapildi must auk Venemaa kohal osutab riigireeturlusele.

Kuidas osaleb mängus Eesti?

Selles kontekstis tuleks Eestil niipea kui võimalik selgust saada kõrvalosa kohta, mida meile omistatakse selles kummalises raportis, milles süüdistatakse Trumpi Venemaa lõa otsas olemises. Materjali refereerinud Newsweek ütles, et lääne luureallikate sõnul luuras ühes Ida-Euroopa pealinnas Trumpi kaaskondlase ja Putini liitlase kohtumist Eesti teabeamet. Taustainfo ütleb meile, et pealinn oli ilmselt Praha ja ameeriklane Nick Cohen.

Trump ütles eile pressikonverentsil, et «tema» Nick Cohen polnud aasta jooksul USAst lahkunud. Halb on võimalus, et Eesti luuras NATO ja ELi liitlase Tšehhi territooriumil. Aga tegemist on lapsemänguga sellega võrreldes, mida võib täies mahus tähendada nii õela ja kättemaksuhimulise mehe järele nuhkimine, nagu seda on Donald Trump.

Eile tviitis tuntud briti ajakirjanik Ben Judah BBC infot, mille kohaselt «ühe Ida-Euroopa luureteenistuse juht öelnud USA luureallikale, et Putinil on «kompromati» Trumpi kohta.» Kui see nii on, on see luureteenistus oma kodumaaga silma jäänud ka maailma üliriigi järgmisele presidendile (Trump oli BBC aadressil eile väga sapine). Eilse järgi võib öelda, et «kompromati» jutu rääkijaid kohtleb Trump isiklike vaenlastena. Peame lootma, et ilma valitsuse ja parlamendi sanktsioonita nii rumalalt nii suurte panustega mängu ära eksinud luurejuht pole meie teabeametist – nagu olemasolev info lubab oletada.

Veel hullem on, kui «kompromat» on Venemaa kaval pettemanööver. Nii arvab Paddy Ashdown, Briti eksluureohvitser, rahvusvaheline tippläbirääkija ja liberaalide kunagine liider. Ashdown tviitis eile õhtul, et libauudise lekitamine oleks «klassikaline FSB… nõrgestamaks meest, keda tahad võimul hoida ja keda tahad kaitsta tähelepanu eest tegelikes asjades, mis ta võiksid kukutada.»

Sellisel juhul on selle Ida-Euroopa luureteenistuse juht peale oma riigi saatusega mängimise ka lihtsalt Putini tööriist.