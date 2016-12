Indrek Pällo: kuidas Eesti majandusele hoogu anda? Singapurist saab nõu

Viimasel ajal on tõdetud, et Eesti majandusel ei ole sees seda minekut, mis varem. Ka president Ilves nentis oma kuulsas fraasis, et see, mis tõi meid siia, ei vii meid enam edasi. Viimaste aastate Eesti keskmise palga kasv on teinud rõõmu töövõtjatele, kuid söönud ettevõtete kasumeid. On olemas oht, et need ettevõtted, kes kiire palgakasvuga kohaneda ei suuda, pankrotistuvad ja välisettevõtted kolivad ära. Ainuke võimalus sellises olukorras säilitada head palgataset Eesti inimestele ja kasvatada ettevõtete kasumeid, on pakkuda keerukamaid tooteid ja teenuseid, mille eest kliendid eksporditurgudel on nõus rohkem maksma. Teisisõnu tuleb pakkuda kõrgema lisandväärtusega tooteid.

Maksumängudest kasu ei ole

Kuidas siis kõrgema lisandväärtuseni jõuda? Kas kosmeetilised ja vähem kosmeetilised maksumuudatused aitavad Eesti majandusel jõuda kõrgema lisandväärtuse pakkumiseni?

Üsna kindlalt võib väita, et sotsiaalmaksu protsendimäära minimaalne muutus või alkoholiaktsiisi kergitamine ei aita meid mitte kuidagi selle eesmärgi poole. Euroopa Liidu või laenuraha betooni ja asfalti valamine on küll hea ja aitab infrastruktuuri parandada ning annab tööd ehitajatele, kuid jällegi ei aita seda va lisandväärtust tõsta. Mõju majanduskasvule on samuti vähene ning ühekordne.

Mida peaks siis tegema, kui infrastruktuuri arendamise mõju on vähene ja maksude muutmine ei anna soovitud tulemust?

Eesti peaks välja valima eelisarendatavad majandusharud või isegi veel kitsamalt segmendid nendes harudes, mis on võimelised pakkuma kõrget lisandväärtust ja kõrge tasuga töökohti. Kui me liigume pisut eemale dogmast pakkuda kõigile sarnaseid tingimusi olenemata sellest, kas tegu on nurgapoe või kõrgtehnoloogilise ettevõttega, siis saame hakata ka looma atraktiivset pinnast meie poolt valitud valdkondade arengule.

Ehitame tee ja elektriühenduse vaid teatud sektorite ettevõteteni, mitte iga küsijani. Loome eelisarendatava sektori õitsenguks vajaliku seadusandliku keskkonna ja maksuerisused. Suuname toetused ja riiklikud programmid just meie sõelale jäänud sektoritesse.

Mis kõige tähtsam, seda kõike ei saa teha ilma välja arendamata sektorile vajalikku kvalifitseeritud tööjõudu. Selle jaoks on vaja luua uusi teaduskondasid ja õppekavasid kõrgkoolides, võib-olla isegi uusi ülikoole. Tarvis oleks koolitada Eesti spetsialiste välismaal ja tagada nende naasmine ning luua praktikaprogramme eestlastele välisettevõtetes. Meie tööjõuturg tuleks igal juhul avada välismaistele eelisarendavate sektorite spetsialistidele ja mitte võrdsustada neid pagulastega või lihttöölistega. Riigil on seda tegelikult suhteliselt lihtne reguleerida targa immigratsioonipoliitika ja töölubadega. Seejärel on juba võimalik meelitada iga valdkonna suured välisinvestorid Eestisse, sest nemad tühja koha peale ei tule, vaid ainult sinna, kus on soodsad tingimused ja olemas õige kvalifikatsiooniga tööjõud.

Võtame õppust maailma edukaimatest majandustest

Tutvudes maailma kõige edukama majandusega väikeriigi Singapuri näitega, siis nimelt eelnevalt kirjeldatu on neile edu toonud. Meil ei ole vaja ratast leiutada, vaid vaadata teiste riikide varasemat kogemust. Singapur on nullist välja arendanud sellised majandusharud, mida seal varasemalt ei eksisteerinud, kuid mis pakuvad väga kõrge lisandväärtusega väljundit.