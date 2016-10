Laseb tegudel rääkida

Enne mune, siis kaaguta – selline on alati olnud Astana klubis pedaaliva profiratturi Tanel Kangerti põhimõte. Lõppenud aastasse jäid tuurivõit, mitu etapivõitu ja kõrge 9. koht Rio olümpiamängudelt, aga ikka leidis eestlane parandamisruumi. Abu Dhabi velotuuril pani ta paika paljud maailma tipud ja isegi kuulus Vincenzo Nibali rügas nurisemata tema heaks tööd teha, kuid Kangert ei kiirustanud ka pärast esikohta järgmiseks hooajaks suuri sihte välja hõikama.

Tuleval hooajal pole Astanas enam Nibali kaliibriga liidrit. Eesti rattaavalikkus räägib ammu otsesõnu: meie poiss hakaku nüüd ise tegusid tegema! Et Kangert seda ise sõnades välja ei ütle, ei tähenda, nagu olekski ta abimehe rolliga leppinud. Aga esmalt tulgu ikka tulemus. Küll siis mõistab maailm rääkimatagi, kui kõva rattamees see Vändra poiss tegelikult on.