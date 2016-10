Lihtsa Inimese Mäss

Maarahvas viis Leedus läbi väikestviisi revolutsiooni. Teada-tuntud erakondade ja nägude asemel hääletasid inimesed Talurahva ja Roheliste Liidu ning selle ekstsentrilise juhi Ramūnas Karbauskise poolt (46).

Ega keegi teda väga lähedalt ei tunne, kuid Karbauskist nähakse tõsise mehena. Napsu ta ei võta ning lubab üldse kogu alkoholimajanduse riigi kätte haarata. Nagu ka ravimikaubanduse.

Ebamugavust tunnevad pigem nooremad ja linnastunumad leedulased. Või need, keda peaks huvitama samasooliste kooseluõigus ja muud säärased liberaalide meelisteemad.

Karbauskis on järjekordne näide üle maailma levivast Lihtsa Inimese Mässust. Ta on mees, kes väidab end kõnelevat unustatute ja hooletusse jäetute nimel ning seisvat vastu müütilisele rahvusvahelise eliidi vandenõule. Ehkki ise on Karbauskis kõike muud kui lihtne ja vaene.