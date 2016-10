POSTIMEHE VIDEOLUGU Päev bikiinifitnessi võistlejaga: see on väga egoistlik ala

Mida võistlejad söövad?

«Ettevalmistuse ajal ei pea toitumine olema igav, iga päev annab teha midagi uut ja huvitavat, kui piisavalt vaeva näha,» kummutas Merilin müüdi üksluisest toitumisest.

Hommikuks sööb neiu tavaliselt kausitäie putru, mida tüdimuse vältimiseks alati veidi muudab. Lisaks ei puudu menüüst liha, kana, kala, muna, salatid ja köögiviljad.

«Putru ei tee ma kunagi piimaga, vaid veega. Nii saame kaloreid kokku hoida ja rohkem muid asju süüa,» lisas ta.

Toiduained tuleb koguste määramiseks ära kaaluda, et tarbitavat kalorite hulka võimalikult täpselt jälgida.

Suvikõrvitsa baasil kaerahelbepuder espresso, kakao ja valgupulbriga koos soja-vanilli kastmega valmib otsast lõpuni artikli alguses olevas videoloos.

Plaanist tuleb kinni pidada

«Kõige keerulisem on toitude organiseerimine. Sa pead iga päev leidma aja, et teha järgmiseks päevaks toidud valmis, samas iga päev sama asja ka süüa ei taha,» tunnistas Merilin.

«Kuna ma ei ole kõige statsionaarsema päevakavaga ja liigun palju ringi, siis arvutamine ja plaani pidamine on teinekord keeruline. Pean kõik võtma toidukarpidega kaasa ja mõtlema, mis võib kotis laiali või pahaks minna.»

Päris juuksekarva siiski lõhki pole vaja ajada ning söögi võtab ta ette siis, kui kõht tühi: «Keedumuna bussipeatuses just sööma ei hakka.»

«Alguses inimesed tundsid huvi, miks ma oma toidukarpe kaasas kannan. Välja sööma minnes tunti huvi, miks mul oma toit kaasas on. Ju see ala ei ole Eestis kõige levinum,» leiab võistleja.

Õiged inimesed jäävad alles

Tänaseks on Merilini sõbrad ja lähedased kursis, et neiu tegeleb bikiinifitnessiga ja on hingega asja juures.

«Suvel sai rohkem väljas käidud ning samal ajal õnnestus ikka preppida (toite ette valimistada, prepare ingl k) ja korralikult toituda. Igasugusele alkoholitarbimisele oli suur «ei»».

«Kuid ma olen väga rahul ja tunnen, et mu ümber on täpselt need inimesed, kes mind motiveerivad, inspireerivad ja toetavad. Tõesti on ära kadunud suur seltskond, aga kellestki otseselt puudust ei tunne. Vahepeal on hea mõtteid tühjendada ja uusi sõpru leida, kes sobivad sinu maailmavaatega kokku. Ma ütleks, et väga palju uusi inimesi on ümber tekkinud ja olen väga õnnelik selle üle.»

Abiks toitumishäiretel

«Kuna olin kunagi ka ise toitumishäirete küüsis, siis ma veidi kartsin, et äkki see ala ei ole mulle,» tunnistas Merilin. Ka perekond oli alguses vastu, kuna ei tahetud, et noor naine oma toitumist piiraks.

Kulturismi- ja fitnessivõistlejad jälgivad hooaja erinevatel etappidel lisaks kaloraažile ka makrotoitainete vahekorda. See tähendab süsivesikute, valgu ja rasva osakaalu menüüs, mis varieerub olenevalt eesmärgist.

«Kui sa hakkad makrosid jälgima, siis ilmselgelt see harib sind toitumisalaselt – sa tead, mis mida sisaldab ja kuidas teha teadlikumaid valikuid. Sa näed vaeva, et süüa täpselt nii palju, kui su keha vajab.»

Merilin usub, et antud teemal eneseharimine võimaldab toitumishäiretest hoopis välja tulla.

«Sa paned tähele, kuidas su keha muutub, kui sa toitud õigesti. Bikiinifitness ei tähenda, et me näljutaks ennast. Tihti vaadatakse meie toidupilte ja imestatakse, mida kõike me võime süüa – kas tõesti pannkoogid õhtuks?»

Postimees käis Meriliniga kaasas ka Sparta spordiklubis, mida ta muiates oma teiseks koduks nimetab. Vaata videot!