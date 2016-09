Rein Lang: ärapanemisest ühistegevuseni

Evelin Ilves: õnnelik president

Presidendivalimiste hommikul meeldib mulle mõelda, et kuigi on tegu kõige tähtsama institutsiooniga, on president ikkagi eelkõige inimene. Tema energia ja isiksus loovad pildi, millisena meie ise, aga ka ülejäänud maailm Eesti riiki teab ja tunnetab, kirjutab Evelin Ilves.