RAINER SAKS Ukraina suudab ise toota üle 1000 drooni kuus

Oluline on, et 2022. aastal toodeti 20 uut lennukit, 2023. aastal 12 ja selle aasta jooksul on suudetud lõpetada nelja uue ründelennuki ehitus. Need andmed ei põhine Venemaa avalikel allikatel, kuid ka varem on ilmunud üksikuid infobitte, mis kaudselt kinnitavad nende lennukite tootmist sarnasel tasemel. Raske on hinnata, miks otsustati info Vene lennukite tootmise kohta avaldada sellisel teel, kuid võib eeldada, et Venemaa võime toota moodsaid ründelennukeid on langenud.