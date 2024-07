JUHTKIRI Kaitsemaksu üllatusmuna

Jääb mulje, et maksuküüru ja automaksu küsimuses ei põle uus peaministrikandidaat Kristen Michal soovist sissetallatud rajalt kõrvale keerata. Saates «Otse Postimehest» kinnitas Michal, et maksuküüru kaotamine on juba otsustatud ning otsuse tagasikeeramine tähendaks maksutõusu, mis vajaks kuuekuulist etteteatamist. Märkus on formaalselt õige, kuid sisuliselt nõrk.