Ettevõtte jooksvast kasumlikkusest. Elektrilevi ärikasum (EBITDA) oli 2023. aastal 99,1 miljonit eurot ehk 115 protsenti rohkem kui aasta varem ehk üle kahe korra suurem. 2021 oli Elektrilevi keskmine arvestuslik tariif 30,4 eurot/MWh. Võrdluses uue kehtima hakkava tariifiga on see kasv kolme aastaga üle 40 protsendi. See on kõrgem kui jooksev inflatsioon selle aja jooksul.