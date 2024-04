TANEL LASSIK ⟩ Eestis toimub keset päeva laenuvõtjate röövimine. Ja see kõik on seaduslik

Hea meel on uudistest lugeda, et rahandusministeerium on edasi minemas positiivse krediidiregistri loomisega. Kui kõik läheb sujuvalt, siis võib Riigikogu juba sügisel vastu võtta seaduse, millega luuakse register, kust pangad ja teisedki krediidiandjad on kohustatud enne laenu väljastamist kontrollima, milline on laenaja tegelik finantsseis.