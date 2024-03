Ukrainasse saabus visiidile USA rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan. USA on jäänud Urkaina toetuses tagaplaanile ning visiit tuletas USA rolli mõnevõrra meelde. Ta kinnitas, et USA eesmärk Ukraina toetamisel on Ukraina võit sõjas ning Ukraina peab olema sõltumatu, suveräänne, vaba jne riik tulevikus.