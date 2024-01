RIHO TERRAS ⟩ Kõikidele poliitikutele ei ole Ukraina võitlus paraku kohale jõudnud

Globaalselt on tekkinud selge vastasseis demokraatlike ja autoritaarsete riikide vahel. Kõige teravamalt avaldub see praegu Ukrainas, kus näeme vapraid ukrainlasi võitlemas enda ja Euroopa riikide iseseisvuse eest. Paraku ei ole see võitlus kõigile poliitikutele kohale jõudnud. Eelmise aasta lõpp oli paljuski pettumus – Ukrainale hädavajalik abi takerdus nii Ameerika Ühendriikide kui Euroopa Liidu võimukoridorides.