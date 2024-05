Euroopa riikide ja Hiina suhete teravnedes on tekkinud lootus, et ka Tiibeti asjus hakkab kõlama senisest enam kriitikat. Hea on see, et riikide juhtkonnad on oma toetuses Tiibetile julgemaks muutunud. Seni on nad pahatihti muretsenud Hiina reaktsiooni pärast – okupant tunneb end riivatuna igasugusest toeavaldusest rõhutu vastu. Tiibeti pagulasadministratsiooni juht sikjong Penpa Tsering sõidab Šveitsi, kus kohtub parlamendi esimehega ja tema võtab vastu ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron.