Teadaanne andis mõista, et ette võetakse suurem reid, kuid meedia väljaanded tõlgendasid seda ikkagi kui laialdase maavägede operatsiooni algust. Iisraeli lennuvägi aktiivsus kasvas ning Hamas vastas sellele omakorda raketirünnakutega. Iisrael blokeeris ka Gaza sektoris internetiühenduse.

Hamas avaldas teate, et on valmis vahetama välismaalastest pantvangid viiepäevase vaherahu vastu. Iisraeli ametnikud omakorda andsid teada, et maavägede rünnakut intensiivistati, kuna läbirääkimised pantvangide küsimuses ei andnud mitte mingisuguseid tulemusi.