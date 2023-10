ENNE JA NÜÜD ⟩ Kuru mänd kuivas maadevahetuse käigus

Männile olid ebatavalise kuju andnud Peipsi ranna liikuvad luited – arvatavasti mattis liikuv liiv noore puu enda alla ja koolutas tüve maadligi, kuid latv käändus taeva poole. Hiljem on tuuled taas liiva tüvelt minema kandnud. Luitevall asub praegugi männi kunagise kasvukoha taga ja luitel kasvab teisigi mände, mille tüvi on liiva all olnud.