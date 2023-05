NÄDALA NÄGU ⟩ Urmas Reinsalu: ma ei kavatse hiirena nurgas istuda

Urmas Reinsalust on nii palju kirjutatud, et midagi uut on raske öelda. Praegu pole Reinsalu küll tähelepanu keskmes (ta hoiab hetkel oskuslikult varju), aga vähemalt on tema tegevuses midagi sellist, mis on pannud pead murdma hulga tipp-poliitikuid ja riigiõigusjuriste. Sest just Reinsalu oli see, kes mõtles välja viisi, kuidas opositsioon saab praegu koalitsiooni tegemisi takistada.