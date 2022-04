Mihhail Lotman ⟩ Genotsiidi toimumist peab julgema nimetada

Täna vastuvõetav avaldus ei ole pelgalt üks järjekordne deklaratsioon, vaid tõsine süüdistusakt. Ehkki ajakirjanduses on sõna «genotsiid» pahatihti kasutatud kergekäeliselt, on sellel rahvusvahelises õigussüsteemis kindel tähendus.

President Biden nimetas Ukrainas toimuvat genotsiidiks, kuid hiljem selgitati, et see oli tema emotsionaalne hinnang ning lõpliku hinnangu peaksid andma juristid. Seevastu president Macron kutsus üles mitte kasutama sõna «genotsiid», sest see nõuaks asjasse sekkumist. See on äraspidine loogika, mis paraku on omane ka mõnele teisele riigitegelasele Euroopas.