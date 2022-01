Fotograaf Faustos läheb kikivarvastel toast välja ja hõljub köögi poole nagu kartlik koduvaim. Kui Mai ei teaks, et mees põlgab balletti, siis ta oletaks, et tüsedusele kalduv jässakas leedulane on nooruses olnud tantsija. Nii kerge on ta samm, nii graatsiline astumine.