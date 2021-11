Covid-19 pandeemia kestab võib-olla veel aastaid. Maailm on selle mõjul juba muutunud. Enamasti räägitakse vältimatult kehtestatud piirangutest ja kohustustest eri riikide elanikele, tervishoiusüsteemide ülekoormatusest ning majanduslikest probleemidest ja raskustest. Hoopis vähem räägitakse paljude riikide elanike mentaalsest pöördest (ja «pöördesse minekust»), mille allikad on eelkõige sotsiaalmeedia ja internetiportaalide kaudu leviv lausrumalus ja desinformatsioon. Üpris kaugetes maades, isegi erinevatel mandritel, võib täheldada peaaegu identseid hoiakuid ja narratiive (põhiväiteid), mille väljundiks on tõrksus ja üha agressiivsemad protestiaktsioonid, kirjutab diplomaat Kalev Stoicescu..

Rahvusvaheliseks kujunenud ja ühtlustunud narratiivi järgi on eri riikide tervishoiusüsteemid «meditsiinimaffiad» (järelikult arstid ja õed on kurjategijad), vaktsineerimist tungivalt soovitavad teadlased-viroloogid on sisuliselt saatana esindajad, vaktsiinid on «mürgid» ning koroonaviirus ja Covid-19 pandeemia on «leiutatud» (kuigi kõik teised haigused – sealhulgas gripp, tuberkuloos jne – on olemas).