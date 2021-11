Statistikaameti juhtivanalüütik Viktoria Trasanov on tarbijahinnaindeksi (THI) ja selle eelkäijate kokku arvutamisega tegelenud üle 30 aasta, praktiliselt kogu selle aja, mil Eestis seda on tehtud. Tema sõnul ei saa THI koostamisel lähtuda pelgalt statistikast, vaid tuleb kasutada ka oma hinnanguid – tulemus peab olema endalegi usutav.

Mis alustel THId kokku pannakse, miks sellel on sellised osad, nagu on?

THI eesmärk on iseloomustada tarbekaupade ja tasuliste teenuste hindade muutust eratarbijale. Selle lahterdamise, sisse-väljaarvamise aluseks on rahvusvaheline klassifikaator, eesti keeles individuaaltarbimise klassifikaator ITK, inglise keeles COICOP. ÜRO on vastu võtnud uue klassifikaatori, mille peame eeldatavasti kasutusele võtma 2026. aastal.