Miks aastaid süvariigist rääkinud EKRE saadikud kõne ajal saalist lahkusid, teab kõige paremini ilmselt istungisaali taga palendikivile jäädvustatud ohakas. Kuid selle kõrval on riigikogu fuajees ka kivisse raiutud viljadest lookas viinamarjaväädid. See on rahvaesindus, mis väärib austust, kui ta meile tulise debati järel teed näitab ja vastutuse võtab.

See on pentsik jutt, sest kõik asjaosalised taipavad, et need arutelud on paremal juhul huvitavad, kuid seal ei langetata otsuseid. Halvemal juhul on OTRKd kehvad parteipoliitilised esitused, sest igal fraktsioonil on selliste arutelude algatamiseks oma limiit.