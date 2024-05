RAINER SAKS Hädisevõitu Moskva paraadil võeti taas välja tuumanui

Ainus märkimisväärne sõnum Venemaa presidendilt oli uuesti korratud teade, et ta on andnud korralduse läbi viia koos Valgevenega taktikalise tuumarelva õppus. Võimalik, et see tuli ka üle korrata sellepärast, et ei jääks muljet, nagu Valgevene ajaks siin mingit oma asja.