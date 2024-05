Protestid, mis algasid New Yorgis Columbia ülikooli südamesse püstitatud telklaagris ning kulmineerusid ligi kaks nädalat hiljem kõrgkooli juhtkonna ühe hoone hõivamisega, jätsid lõpuks varju selle segase küsimuse, kes ikkagi mille poolt ja mille vastu meelt avaldasid. Siin on see keeruline lugu üksipulgi lahti harutatud.