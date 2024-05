MARTIN EHALA Ka teie lapsest võib sirguda zombi

Traditsiooniliselt on mõistetud digilõhet kui eri põlvkodade erinevat oskust nutiseadmeid kasutada, samuti erinevust netiühenduse kättesaadavuses. See lõhe on arenenud infoühiskondades viimase paarikümne aastaga suuresti ületatud. Ka pensionärid kasutavad netti ja lasteaialastest pooltel on oma nutitelefon.