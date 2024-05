NÄDALA NÄGU Meid kuulda on täna!*

Tänavu Eestit Eurovisiooni lauluvõistluse finaalis esindav laul «(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi» on nii muusikaliselt kui ka kultuuriliselt tõeline triumf: see on hoogne, meeleolukas, positiivsusest pakatav ja eesti keeles. Ning vahet ei ole, mitmendal positsioonil Eesti finaalis lõpetab, 5MIINUST ja Puuluup on meile igal juhul au teinud.

Ehkki osa eurofanatte leidis Eurovisiooni eel, et Eesti Laulu ülekaalukalt võitnud loo puhul on tegemist vale aastaga, sest see ei eristu konkurentsis piisavalt ning omapäraseid, iroonilisi ja lõbusaid lugusid on võistlusel teisigi, tõestasid 5MIINUST ja Puuluup 2. poolfinaalis, et pea iga kahtlus oli asjatu. Euroopa jumaldas Eesti mehi. Euroopa tantsis kaasa! Ja mis kõige olulisem: Eesti sai piisavalt hääli, et finaalis veel rohkem südameid võita.