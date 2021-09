Külmlao kobarkäkk on unikaalne viga, mis eeldab vastutust

Agatha Christie avaldas 1939. aastal legendaarse krimijutu «Kümme väikest neegrit», mis on jätnud sügava jälje ka filmina, laulu ja laulutekstina, lasteloo ja mõistujutuna. Tõsi, kirjastus Varrak asendas suure sõnameistri pärijate tahtel eestikeelse pealkirja poliitikorrektsemaga: «Ja ei jäänud teda ka».

Nii rahva kui ka rahvaesindajate mälus on siiski kinnistunud nood kümme väikest, kes üksteise järel oma otsa leidsid. Motiiv võeti eile riigikogu riigieelarve kontrollikomisjonis hoogsalt üles, kui selgus, et koosolekul osalenud terviseameti juht Üllar Lanno on samal ajal teatanud avalikkusele tagasiastumisest.

«Viis väikest neegrit istusid kohtutoolile, üks oli istunud elektritoolile,» lauldi 70ndatel noorsooteatris ja veel kümne aasta eest Jüri Üdi klubis. Tõesti, Marika Priske ja Maris Jesse lahkusid sotsiaalministeeriumist ning Marek Seer läks vaktsineerimise töörühmast. Terviseameti endised juhid Merike Jürilo ja Martin Kadai läksid varem, enne Lanno tulekut.

Seega: kuus on läinud, kes on järgmine? Ja miks lahkuvad väiksed, miks ei vastuta suur minister Tanel Kiik poliitiliselt?

Teeme mõned asjad selgeks. Vaktsineerimine on Eestis läinud logisedes, kuid siiski tõusvas joones. Pole olemas riiki, kus koroonavõitluse käigus pole vigu tehtud. Ent külmlao kobarkäkk ja miljoneid maksnud vaktsiinide raiskuminek on unikaalne viga, mis eeldab vastutust.

Jah, vigu võis olla ehitamisel, projekteerimisel ja järelevalves, aga konkreetne vastutaja on terviseamet ja poliitilist vastutust kannab terviseminister. Punkt.

Lanno vastutust määratledes tuleb möönda, et paljud vead tehti ammu enne teda. Eile avalikustatud kirjavahetus näitas, et riigiasutus on kindlustusfirma eest tegelikke riske aastaid varjanud. Seda tegi ka praegune juht, püüdes hämada veel sel suvel pärast külmlaoõnnetuse toimumist.

Seega Lanno vastutab ja ta astus tagasi. Kuid kõigi nende ametist lahkumistega on samamoodi nagu kümne neegri kadumisega – sirge seljaga ja õigel ajal pole keegi vastutust võtnud. Pole enam inimest, pole probleemi, ütles kunagi üks kuri klassik, kes kindlasti eksis.

Parem olnuks, kui just konkreetne inimene öelnuks jaanipäeva paiku, kui vaktsiinid raisku läksid, et mina olen ametikoha järgi vastutav ja meil on need ja need hädad. Terviseameti probleemidest pole täit tõde rääkinud selle erinevad juhid. Ometi on need inimesed töötanud koroonataudi ajal ilmselt oma võimete piiril.

Ministeerium ja valitsus pole mõistnud, et terviseamet vajas kriisiga toimetulekuks hoopis teistsugust tuge kui jutt hajutatud vastutusest, mida minister riigikogu komisjonile saadetud kirjas taas kordas.

Tanel Kiigel on sorav jutt, kiire mõtlemine ja lai silmaring. Tal on eeldusi kaua poliitikas olla. Praegu on aga aeg lõpetada poliitiliselt ebakorrektseks kiskuv näitemäng ohvritega ametnike tasandil ja iseenda veatuks pidamisega. Kui Kiik ise tagasi ei astu, kannatab tema usaldusväärsus tulevikus.