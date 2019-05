FOTO: Erakogu

Sellest, miks ja kuidas kasutada pilte, et tõlge hapuks ega kõrbema ei läheks, kirjutab kolumnist Ülle Leis.

«Miks sa nii koledat pilti kasutad?» küsiti minu käest hiljutisel koolitusel, kus rääkisin menüüde tõlkimisest. Vastasin, et pilt oli lihtsalt magustoidu Cottage Cheese Cake «Grotesk» (’Kohupiimakook «Pentsik»’) sõnastuse peegeldus. Minul tekkis seda menüüd vaadates küsimus, miks nii hirmsat magustoiduks pakutakse - ebameeldivat või eemaletõukavalt inetut, hirmutavat või moonutatud kohupiimakooki.

Üks pilt on tuhat sõna

Keeleõpet ja tõlkimist seostatakse sõnade tundmise ja kasutamisega. Pildid võetakse appi põhiliselt lapsi õpetades, kuid tegelikult on pilt alati väga kasulik tööriist, ja ma ei pea silmas ainult piltsõnaraamatuid. Pilt aitab teha sama, mis võõrkeelne toimetaja, kui meil ta oleks - vaadata tõlget võõrkeelse kliendi silmadega. Selleks tuleb sõnu guugeldades valida pildid (’images’). Nii tekib sõnale nägu, palju nägusid. Seda nägu pole sõnaraamatu ja koolivihiku sõnal, mis võib seetõttu jääda pelgaks tähekimbuks, eriti võõrkeeles ning vahel ka emakeeles.

Sõnade guugeldamine pildivalikuna on kasulik nii nende sõnade juures, mida me arvame kindlalt teadvat (sandwich – ’võileib’, burnt food – ’põletatud toit’), aga ka selleks, et kontrollida enda väljamõeldud tõlke tähendust, näiteks kui hea mõte on tõlkida Venivillemi energiaküpsised Stretchy Willy’s energy cookies (’Veniva noku energiaküpsised’). Kuigi võileib ja sandwich on sõnaraamatus vasted, eeldatakse eesti ja inglise keeles võileiba tellides erinevat objekti. Samasugused vasted on põletatud ja burnt, kuid toidust rääkides seostub burnt põhjakõrbenuga ja seetõttu öeldakse köögis taotluslikult põletatud toidu kohta inglise keeles sageli hoopis charred, griddled või seared.

Pilt ei asenda sõna

Kui aga pildid nii head on, siis miks mitte kasutada neid kõikides menüüdes? Huvitaval kombel ei anna fotodega menüü infot mitte niivõrd roast kui toitlustusasutusest endast – soliidsed restoranid üldiselt menüüdesse pilte ei pane ning fotodega menüü seostub kliendi jaoks pigem odava kiirtoidukohaga. Miks see nii on, tuli välja Durhami ülikoolis läbi viidud uurimusest Do pictures help? The effects of pictures and food names on menu evaluations (’Kas fotodest on kasu? Kuidas fotod ja toidunimed mõjutavad klientide arvamust menüüst’), mille tulemusi tutvustati ka ajalehes. Uurimuses leiti, et fotod aitavad müüa vaid väga lihtsaid ja standardseid toite nagu hamburger ja friikartulid. Muude toitude juures tekitavad fotod pigem vastumeelsust.

Paljud eksperdid on ka öelnud, et toidust on keeruline head pilti teha, et ebaprofessionaalsel fotol mõjub toit eemaletõukavana, ning sageli ei vasta lauale toodav toit pildile või ettekujutusele, mis kliendil pildi põhjal tekkis.

Seis 1:0 sõnade kasuks

Sõnad mõjutavad toiduvalikuid äärmiselt tugevalt. Pakutav muutub isuäratavamaks, kui see on freshly made (’värskelt valmistatud’), freshly baked (’värskelt küpsetatud’), home-made / house-made (’kohapeal valmistatud’), traditional / local special(i)ty (’kohale tüüpiline’, ’rahvustoit’), speciality / Ameerika inglise keeles specialty / signature dish (’firmaroog’), wild (’metsast korjatud’), sourced locally (’kohalikust toorainest’) või cooked fresh to order (’valmistatud värskelt tellimusel’).

BBC artiklis on kirjutatud, et omadussõnad roa nimetuses võivad suurendada läbimüüki isegi 27%. See aga eeldab, et omadussõnad, kaasaarvatud tõlkes, on õigesti valitud, kasvõi näiteks raamatu Words that Sell (’Sõnad, mis müüvad’) abil. Sama positiivselt mõjub BBC väitel kliendile see, kui mainitakse näiteks nimepidi talu, kust tooraine saadud. Eesti menüüdes on päritolu (Kalamatsi jne) küll näha järjest sagedamini, kuid see väärtuslik informatsioon on sageli tõlkes kaduma läinud, nt Esna‘s cheese: võõrkeelse kliendi jaoks on Vana Tallinn, Rakvere ja Kalamatsi lihtsalt nimed, mille kohta tal taustinfo puudub. Kõikidele käsitööna valmistatud talujuustudele tuleks lisada selgitus, nt artisan(al) cheese from the /nimi/ farm dairy.

Heal (toidu-)lapsel pole nime

Eelpool mainitud Durhami ülikooli uurimuses leiti, et ebamäärase või keerulise nimetusega roa juurde pandud foto muudab roa kliendile vastumeelsemaks. Nagu jutu alguse grotesksest näitest nägime, pole samas vastumeelsuse tekitamiseks pilti vajagi, piisab halvast sõnavalikust ja nimest.

Kuigi kliendid valivad toitu eelkõige koostise ja valmistusviisi järgi, kulutatakse meil palju vaimujõudu, et koogile, praele või supile nimi leida: Ketseripraad (tõlkes Heretic´s pork), Haanja mehe vilets elu (Haanja man’s sad life), Napsimehe hommikusupp (Tippler's morning soup, soome keeles Aamiaissoppa krapulaiselle / ’Hommikusupp pohmellis kliendile’) jpm. Eelpool mainitud müüvate sõnade raamatus pole huvitaval kombel sõna sad (’kurb’).

Jääb mulje, et eriti armastatakse roanimetusi vene keeles. Venekeelse sõna ümberkirjutamine ladina tähtedega ei ole aga tõlge: vaid vene keele oskajad saavad aru, mis on lõhe «Imperatritsa» ja lohi «Imperatritsa» – eesti keeles keisrinna ja soome keeles keisarinna. Inglise keeles pakutakse sama rooga Tsaari lõhena (Emperor’s salmon).

Nimedega püütakse tihti nalja teha, aga nii nagu loos «Tõsine jutt naljast» kirjutasin, on huumor võõrkeelses suhtluses üliohtlik nagu viitsütikuga pomm. Tõlkides, ja seejuures mitte vaid menüüde juures, kulub marjaks ära nipp, mida soovitatakse esinemisärevusega võitlevatele inimestele – kujutleda valmistudes või harjutades publikut, kellele esinetakse. Eestikeelse menüü lugejaskond on täiesti erinev võõrkeelse menüü lugejatest, ning ka soome-, vene- ja ingliskeelse menüü lugejaskond on erinev - esimesed kaks on ühest kultuurist või piirkonnast, samas kui ingliskeelset menüüd kasutab kogu ülejäänud maailm. Kui menüüd loevad prantslane, hiinlane, hispaanlane, jaapanlane ja ameeriklane, siis Haanja mees ja napsimees on vähemalt osadele neist mittenaljakas, arusaamatu või isegi piinlikkust tekitav.

Nimesid ja eriti huumorit oleks niisiis soovitav menüüde tõlkes vältida. Selle kohta on olemas minus suurt heldimust ja rõõmu tekitanud üksikud teerajajad: Noore Villemi šnitsel / Pork schnitzel ja Puuraiduri praad / Grilled pork Karja Keldris ning Veiseliha konstruktor / Beef carpaccio with ruccola salad Narva-Jõesuu sanatooriumis.

Õigesti valitud ja õigesti kirjutatud sõna

Suuri tegusid saab tõlgetes ära teha üheainsa nupuvajutuse - arvuti õigekirjakorrektoriga. Menüüdes vohavatest õigekirjavigadest jääb siiski mulje, et seda nuppu pole üles leitud. Kui menüüs kasutatakse prantsuse keelt (Pork a la Mulgi, Boeuf a la tartare, a la Tchaikovsky), siis tuleks varuda nii palju trükimusta, et jätkuks à la õigesti kirjutamiseks. Ka inglise keeles kirjutatakse à la samamoodi. Prantsuskeelsete sõnade õigekirja saab kontrollida tasuta veebisõnaraamatust www.larousse.fr.

Ikka veel taandub visalt arvamus, justkui muutuks eesti keel soome keeleks kohe, kui eesti sõnadele lõppu -i lisada, nagu näitavad praekartuli ja sibuli (’praekartul’ ja ’sibul’, soome keeles tegelikult paistettu peruna ja sipuli).

Õigekirjakorrektor praagiks välja ka sellised iseloodud ingliskeelsed sõnad nagu borš (õige on borscht ja borsch) ja shhi. Shh tähendab ’Tasa’/ ’Ole vait’/’ Ära sega’ nagu võite kuulata räpis ja wiktionary’s. Tee sealt hapukapsasupi juurde on üptlemata pikk ja keeruline.

Ühel õhtusöögil ütles üks prantslane teenindajale, löödult, kuid kerge vandeseltslasliku muigega: «Teate, ma olen prantslane, aga ma pean küll ütlema, et teil on lihtsalt fantastiline kokk!» Meil tõesti on, mida pakkuda. Hoolitsegem siis selle eest, et see tõlkes kõrbema ega hapuks ei läheks.