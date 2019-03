Pärast kähmlusi väljakutel oleks oodanud suuremat osavõttu. Hääle andmine valimistel on ju lihtsam kui Hiina kauba tellimine. Kuid isegi Venemaal, kus pole sellist e-luksust, on osavõtt president Putini valimistest alati ligi 70 protsenti – kuigi tulemus on iga kord ette teada.

Lausagiteerimine ühe isiku poolt Venemaal on Eestis toimunud EKRE-vastase totaalse propaganda peegelpilt, kuid pepupeksupoisina leierdatud Indrek Tarand põrus. Ühes vabariigi aastapäeva järgses telesaates võrdlesid ajakirjanikud tõrvikurongkäiku Hitleri tavaga. See on putinistide loogika, mille järgi oma elu elavad ukrainlased on fašistid, ja sotside alaväärsuskompleks, kuna just nende poole pealt ehk vasakult Hitleri vägi tuligi.