«Internetikuritegevus ohustab meid kõiki, kuid eriti oluline on selgitada lapsevanematele, kuidas neil on võimalik internetiruumis oma last suunata nii, et ta oleks seal kaitstud,» ütles Ehte Humanitaargümnaasiumi haridustehnoloogi ning projekti Targalt Internetis koolitaja Dmitri Mištšenko. Koolitaja sõnul on siinkohal esmatähtis see, et laps õpiks internetti kasutama koos lapsevanematega. «Kuritegu internetis on samamoodi kuritegu nagu päris elus – olgu selleks vargus või kiusamine. Seepärast on oluline, et inimesed teaks, kust abi otsida,» lisas Mištšenko.