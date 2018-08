Kirjeldus: Kuidas me Venemaad maalime ja kas on see pilt objektiivne? Kuidas Venemaa pöörab meie kriitikat meie vastu? Kas Venemaa pidev kritiseerimine eesti meedias lõhestab Eesti ühiskonda? Kuidas seda probleemi lahendada, pakkudes ausat ajakirjandust ja samas mitte kaotades vene auditooriumi ning vene kogukonda? Kas ajakirjandus peab olema diplomaatiline?