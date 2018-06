Kuid nüüd, kui ma ei tea, kas Savisaar on haige tegelikult või juriidiliselt (vahepeal oli nii, et kohtusse tulekuks oli haige, aga külaliste vastuvõtuks terve), tekib mus Kaalepi kurbus.

Selge see, et inimese üle ei saa kohut mõista, kui ta ei saa sellest aru, mis toimub, või kui ta võib enne otsuse kuulutamist hinge heita.

Aga: olen isegi tekitanud arstitõendeid, et pääseda sõjalisest õpetusest Tartu Ülikoolis ning vältisin niimoodi üldse suhet okupatsiooniarmeega. Mõnd tõendi kirjutanut on karistatud. Kahetsen.

Oluline on, et kuriteod ei jääks karistamata. Asi pole inimeses. Küüditamine on riiklikul tasemel hukka mõistetud, ja sel, kas minu Hiiumaa sugulasi küüditanud Arnold Meri on karistatud või mitte, ei ole tähtsust.

Savisaare süüdistuses on palju korruptsiooniepisoode. Nüüd on ta nii põdur, et ei suuda nende eest vastutada, kuid piisavalt terve, et nendest teenitud raha tagasi nõuda. Sõnum rahvale: teeni kuritegelikul teel palju raha tahes. Kui oskad õigel ajal haigeks jääda, saad kõik tagasi nõuda, ilma et asja arutataks.