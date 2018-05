Nädal karikatuuris: masuurikas ID-kaart, Putini uued vallutused ja solgist tüdinenud valijad

TEISIPÄEV 15.05: «Ettevõtjate katsest riigireformilauda liikuma panna kumab läbi pettumus Eesti poliitikutes ja kõrgetes riigiametnikes. Umbes nii, et tegelege te, mehed, pealegi oma uutest ja uutest kordaminekutest raporteerimisega, ilma et midagi reaalselt tehtud saab, meie aga käärime käised üles ja teeme aasta lõpuks ära selle, millega poliitikud pole kümne aasta vältel tegeleda tahtnud,» kirjutati Postimehe juhtkirjas .

KOLMAPÄEV 16.05: «Vene meedias on reklaamitud, et Kertši väina sillaga tuleb õnn ka Krimmi ja Venemaa elanike õuele, kuid pigem on see sild, mis lõplikult lahutab Venemaa läänest,» kirjutati Postimehe juhtkirjas.