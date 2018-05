Juhtkiri: kuidas Eesti mülkast välja aidata?

Eesti ettevõtjad asutasid Riigireformi Sihtasutuse, mille eesmärk on teha plaane Eesti riigikorralduse uuendamiseks ning pakkuda välja reaalseid mehhanisme selle saavutamiseks. Seda, et kõik Eesti erakonnad on kõige hea poolt ja halva vastu, teame kõik väga hästi. Kuid sellest, kuidas jõuda kõrgete eesmärkideni, ei taha keegi rääkida. On palju populismi ja abstraktseid loosungeid, mis teatud aegadel on täiesti omal kohal, kuid keeruliste probleemidega vastakuti olles ei aita need olukorda muutust tuua. Eesti seisab praegu vastakuti keeruliste väljakutsetega. Meie tööealine elanikkond kahaneb, samal ajal riigi väljaminekud kasvavad. Muuhulgas kasvavad väljaminekud ülepaisutatud bürokraatiale.

Lõviosa praegustest Eesti poliitikutest eesotsas peaminister Jüri Ratasega usub, et poliitika seisneb PR-töös. Kui kuskil on midagi halvasti, siis on ilmtingimata midagi valesti kommunikeeritud. Selles mõttes on valitsuse viimane täiendus PR-mees Janek Mäggi näol asjade igati loogiline käik. Samas, nagu ütles kunagi Mao Zedong: laud ei liigu, kui seda ei liigutata. Tühjast PR-mullist see liikuma ei hakka, vaid tuleb liikuma panna. Ettevõtjate katsest riigireformilauda liikuma panna kumab läbi pettumus Eesti poliitikutes ja kõrgetes riigiametnikes. Umbes nii, et tegelege te, mehed, pealegi oma uutest ja uutest kordaminekutest raporteerimisega, ilma et midagi reaalselt tehtud saab, meie aga käärime käised üles ja teeme aasta lõpuks ära selle, millega poliitikud pole kümne aasta vältel tegeleda tahtnud.