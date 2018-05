Juhtkiri: umbusaldus poliitikutele

Ettevõtjate asutatud Riigireformi Sihtasutus, et süsteemselt uusi riigikorralduse ideid välja töötada. Tipphaiglate ettepanekud meditsiiniasutuste reformimiseks. Eesti 200 manifest mitmesuguste poliitikasoovitustega. Kihelkondadel põhinev liikumine eesmärgiga kutsuda sügisel kokku Maakogu – «erakondade-väline, kogukondlikkusele toetuv vastusurve-grupp». 400 avaliku elu tegelast kirjutas alla kriitilisele avaldusele Rail Balticu suhtes. Tartus sisaldab tselluloositehasevastane protest juba laulva revolutsiooni elemente.(inimkett, kontsert).

Põhimõtteliselt avaldab osa ühiskonnast Eesti valitsevale poliitikale, sh parlamendierakondade poliitikutele, järjest häälekamalt umbusaldust. Seda tendentsi näitas mingil määral valimisliitude edu sügisestel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel ja kinnitavad üha Kantar Emori erakondade toetuse uuringud.

Samas on juhtiv opositsioonijõud Reformierakond ja peaministripartei Keskerakond püsivalt kõrge toetusega ehk kummagi valijaskond hoiab kindlalt oma eelistust. Võitlus kaalukaima protestihäältesaagi nimel käib nende selja taga.

See, et valimistevahelisel ajal kuni kolmandik valijaist oma poliitilist eelistust välja ei ütle või vastanduvad kõigile, on tavapärane. Kuid Eesti 200 pelgalt Postimehe arvamusküljel tehtud viie ühiskonnategelase avalduse ja järgnenud intervjuudega uuringus kajastuv kuueprotsendine toetus näitab valija emotsionaalset valmisolekut tuua järgmisel kevadel riigikokku värsket verd ja mõtet.