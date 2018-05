Juhtkiri: plastitükiga seotud Eesti elu

Kuidas on see võimalik, et riik ei suuda kaitsta nii olulist asja nagu kodanike e-identiteet? Jah, üksikuid probleeme digimaailmas vaevalt vältida õnnestub. Igaüks teab, et mõnikord piisab unustatud «linnukesest» kastis, et puhkeks suurem pahandus. Igaüks on näinud arvuti või mõne rakenduse hangumist. Kui aga sarnane probleem korduma kipub, tekib vägisi tunne, et viga on süsteemne. Ning kui säärane viga avaldub mingis riigi süsteemis, siis on asi enam kui tõsine, sest mida enamat ootab kodanik riigilt kui turvatunnet?