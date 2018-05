Dagmar Lamp: kuninglik pulm – tolerants tegi traditsioonile ära

Just traditsioonidest kinni pidamine oli põhjus, miks korraldati Charlesi ja Diana (väga traagiliseks kujunenud) abielu – tulevase troonipärijaga kõlbas abielluma vaid süütu sinivereline, kelle minevikus ei tohtinud olla ühtegi kompromiteerivat endist kallimat.

Süütusenõue pole ilmaasjata – nagu me praeguse pulma juures selgelt oleme näinud. Meghani skandaalimaias perekond, suhteajalugu ja pahased ekskallimad on põhjustanud korralikult furoori. Kuninganna Elizabeth II aga andis liidule ometi oma õnnistuse ja on palju spekuleeritud, mis pani raudse haardega Ühendkuningriiki juhtivat daami seda tegema.

Muidugi ei tasu unustada, kui oluline on pulm Suurbritannia mainele, seda eriti Brexiti valguses. Kuninganna suurim eesmärk on praegu kindlustada kuningriigi soft power, tagada, et hoolimata Brexitist säiliks brittidel võim ja koht kõikide oluliste nõupidamislaudade taga. Seda on kõige parem teha just oma tugevustele rõhudes: lihtrahvale läheb peale kuningliku elu muinasjutuline narratiiv, kuhu nüüd on vastu võetud ka «tüdruk meie endi seast» (kuivõrd võib Ameerika näitlejannat just samastusväärseks pidada, on iseasi).

Samuti on selge, et kuninganna hakkab Harry ja Meghani suurt populaarsust jõuliselt ära kasutama. Seda kinnitab ka Harry ja Meghani juba välja kuulutatud esimene ametlik ringsõit abielupaarina – külastatakse Austraaliat ja Uus-Meremaad. Seal pannake Meghani võimed päriselt proovile ning selgub, kuidas õnnestub praegu populaarsust nautival noorpaaril tegelikult diplomaatiliste suhete loomine ning rahvale lähemale astumine.

Miks see kõik aga meie jaoks oluline on? Ühest küljest on väga põnev vaadata, kuidas mõjub Meghani liitmine «perefirmaga». On öeldud, et Briti kuningakoda on jõudnud mainelisse murdepunkti ja Meghan kas toob iidsete traditsioonide murdmisega perekonda astudes nii väga vajalikku ja pikisilmi oodatud värsket verd – või lõppeb see järgmise hävinguga.