Andrei Kuzitškin: kelle laulu laulab Eesti venekeelne meedia?

Aga portaalil rus.delfi.ee pole absoluutselt mingeid komplekse: uudistevoogu (mida iseloomustab tohutu hulk grammatilisi vigu) täiendavad arvukad eestikeelsete artiklite tõlked. Portaal peaaegu ei avalda vene autorite pikki analüütilisi materjale ning annab kõigest sõna väga laiale arvamusspektrile alates «Putin - varas!» kuni «Elagu Eesti ja Venemaa sõprus ja koostöö!» Igal juhul on praegu portaali rus.delfi.ee põhitunnuseks eesti vaim.

Võõrad hääled

Üsna palju on juba räägitud ja kirjutatud Pervõi Baltiiski Kanali poliitikast. Ma tahan ainult märkida, et PBK saade «Eesti uudised» on kvaliteetne meediatoode, kus propagandat leiab vähe, informatsiooni palju. Sellised saated nagu «Meie pealinn» või «Vene küsimus» on samal ajal loomulikult suurepärane näide Keskerakonna propagandast.

«Meie pealinna» ajakirjanikud ülistavad innuga igakülgselt tarka Tallinna linnavalitsust ja kritiseerivad opositsiooni. Saatel «Vene küsimus» aga ei ole õigupoolest ajakirjandusega üldse suurt midagi pistmist. See on rohkem Aleksandr Zukermani eraetendus, kes kutsub külalisi stuudiosse selleks, et lasta nende taustal enda eruditsioonil särada: pooletunnisest saateajast räägib ta ise täis vähemalt poole, jagades ohtralt hinnanguid ja ilmutamata vähimatki kalduvust objektiivsusele.

Sealjuures ei saa öelda, et härra Zukermani iseloomustaks eriline kultuursus: ühes saates, kus osales haridusminister Mailis Reps, kiitles ta üle kogu stuudio, et nägi ministri alasti rinda, kui too enne eetrisse minekut last toitis. Milline koletu taktitundetus! Aga eks see olegi piisav näide saate, mida rahastab Keskerakond linnaeelarvest, nigela professionaalse taseme kohta.

See on rohkem Aleksandr Zukermani eraetendus, kes kutsub külalisi stuudiosse selleks, et lasta nende taustal enda eruditsioonil särada.

Portaal Stolitsa ei vasta samuti kuigi hästi objektiivse ajakirjanduse standarditele. Näiteks hiljaaegu võttis portaali toimetus arutada Leedus valmistatud satiirisaate «Pidage vastu», mida hakkas oma eetris näitama telekanal ETV+. Selles saates leidub rohkelt ironiseerimist ja nalja Vladimir Putini ja Venemaa aadressil. Võib-olla just seepärast sattuski saade sisuliselt kõigi kommentaatorite ägeda kriitika alla, kelle poole portaal oli arvamuse järele pöördunud.

Näiteks Allan Hantsom nimetas saadet Venemaa suhtes vaenulikuks propagandaks. Ajakirjanik Vitali Belobrovtsev nimetas saate näitamist telekanali ETV+ veaks, Tallinna linnavolikogu liige ja keskerakondlane Maksim Volkov aga võrdles saadet «Pidage vastu» üldse ventilaatorisse paisatava pasaga (sealjuures asendas saadik siiski delikaatselt sõna «pask» sõnaga «ollus»). Portaal Stolitsa võitleb samuti hambad ristis igasuguse kriitikaga Tallinna võimude ja PBK koostöö pihta. Selle juures kõlbavad kõik vahendid, kaasa arvatud Keskerakonna kuritarvitusi uuriva komisjoni esimehe mustamine. Jah, just Ardo Ojasalu sattus portaali Stolitsa rünnaku alla, kus teda süüdistati finantsrikkumistes. See meenutab väga Venemaa FSB meetodeid, mis võitleb oponentidega just neid diskrediteerides põhimõttel «ise oled samasugune».