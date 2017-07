Juhtkiri: naeratav Eesti on veel kaugel

Kuid me kõik oleme ära teeninud inimväärse elu. Eriti vanemas eas ja seda näiteks perekonnaseisust või elukutsest hoolimata. Selle tõttu olid uudised, et hambaravihüvitised alates 1. juulist suurenevad ja eakad hakkavad senise 19 euro asemel saama 85 eurot aastas toetust, igati rõõmustavad. Muidugi on meist arenenumate ja rikkamate maadeni veel pikk tee minna, kuid arvestades, et Eesti keskmine pension on alla 400 euro, oleks võrreldes senisega abi sellestki.

Seepärast võib mõista pensionäride pettumust, kellele toetust on lubatud, kuid kes seda kasutada ei saa, kuna hinnad, millega haigekassa neid hambaarstidelt osta tahab, ei kata nende teenuste reaalseid kulutusi. Nii pole suur osa Eesti hambaarstidest huvitatud haigekassaga lepingu sõlmimisest. Ka mitu piirkonda, mis jäävad suurematest keskustest kaugemale, on selle teenusega katmata ja nii kuluks sealsetel inimestel oluline osa lubatud hüvitisest hoopis transpordi peale. Kuna esialgu on haigekassaga lepingu sõlminud arste võrdlemisi vähe, võib arvata, et nende juurde tekivad tulevikus ka pikad ravijärjekorrad. Pikad järjekorrad omakorda lähevad aga lõppkokkuvõttes kõigile kallimaks maksma.

Õnneks on olukord parem, kui kunagi Gruusias, kus Mihhail Saakašvili enne järjekordseid valimisi kuulutas välja «Naeratava Gruusia» kampaania ja lubas vanainimestel hambad hoogtöö korras ära parandada. See päädis sellega, et paljudel tõmmati terve suutäis hambaid välja, aga kuna valimised võitsid teised, jäidki enamikul uued hambad saamata.