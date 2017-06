Postimees 1929. aastal: loto tegi taluperemehe miljonäriks

Pileti nr. 51888, millele peavõit langes, on saanud kingituse tel Uue-Antsla valla «Soe-Jüri» talu perenaine Marie Urbanik oma mehelt Johan Urbanikult, kes Restu postiagentuuri kaudu omale müümiseks tellis 5 raamatut 25 piletiga. Nende piletite hulgas oli ka, nagu loosimise järgi selgus, pilet nr. 51888, mis andis Marie Urbanikule peavõidu saamise võimaluse.

Pileti müüjal Johan Urbanikul on Võrumaal Uue-Antsla vallas omanduseks «Soe-Jüri» nr. 41 talukoht, missugust talu ta oma perekonnaga, s.o. abikaasaga ja kahe täisealise tütrega peab.

Soe-Jüri talu on 4-hobuse koht ja jõukam vallas ning kogu ümbruskonnas, juba oma eeskujulikkude ehituste poolest paistab ta vaatajale kaugelt silma. Talul on oma peksumasin, saekaater, veski ja kõik kuultuuraja nõuetele vastavad masinad ja põllutööriistad. Maapind ei ole kõige parem, kuid hoolsa harimise tõttu ning tehtud maaparandustöödega on omanik suutnud talu seisukorda heale järjele viia.

Nüüd, kus tema perekonnale suur õnn osaks langenud, kavatseb talule osta ka traktorit ja ülejäänud raha eest läbi viia vee suuremaid ning põhjalikumaid maaparandustöid talu heinamaadel ja põldudel. 29.06.1929