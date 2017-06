Mati Pallasma: endal näpud põhjas, mõtleme nagu Põhja-Korea

Opositsioon kritiseerib tänast valitsust küll laenu võtmise ja miinuses riigieelarve, küll uute maksude ja üldse kõige halva pärast, mis maailmas toimub. Valitsus õigustab: vaja tõsta majandust, parandada seda ja toda jne. Tõsi on see, et meil ei jätku raha praktiliselt millekski, mida eluliselt vaja oleks – kiratsevad politsei ja päästeamet, puudub tõsiseltvõetav piirivalve, tervishoiutöötajad ähvardavad streigiga, haridus vajaks lisaraha jne.

Kes süüdi on, kas need, kes alles pukki said või need, kes hiljuti pukist minema löödi või hoopis need, kes nii eelmises kui praeguses valitsuses vett segavad ja endale paremaid tingimusi otsides pidevalt pooli vahetavad – mine võta kinni. Üks on kindel – üha tihedamini tunduvad hädasti puuduvad summad naeruväärselt väikesed, kui võrrelda neid näiteks… lasketiirudes kulutatavaga.

Meenutagem : valitsus otsustas eraldada 60 miljonit eurot, et – nagu väljendus (nüüd juba endine) kaitseminister Margus Tsahkna - osta tarka ja võimsat laskemoona. Arvestades Tsahkna iseloomustust ostu kohta, võib tegemist olla rakettidega ameeriklastelt ostetud tankitõrjesüsteemide tarvis, mille üks (!) lask maksab 60 000 – 70 000 eurot. See on nagu meiepoolne kingitus rikaste riikide sõduritele, kellele omal maal vaevalt nii kalleid mänguasju kätte antakse.

Küllap varsti eraldatakse järgmised 60 miljonit, sest selle raha eest saab neid rakette ju ainult 1000 ringis, kuid võõrleegionäre on siin ligi paar tuhat, pealegi neid vahetatakse. Meie kaitseminister teatas, et ülalnimetatud summa on lisaks liitlasvägede vastuvõtuks minevatele kulutustele ja niigi kaitsekuludeks ette nähtud 2,2 protsendile SKT-st.

Kui palju me kaitsekulutustele summa summarum kulutame, pole teada, kuid arvestades meie tegutsemist mitmesugustel välisoperatsioonidel, pidevaid kulutusi liitlaste vastuvõtmisel ja ülalpidamisel, relvade oste, kulutusi meie enda kaitseväele ja kaitseliidule jne, võib oletada, et tegemist on kordades suurema summaga, kui räägitav 2 või 2,2 protsenti SKT-st. Mis siin siis imestada, kui eelarve miinuses on ja tuleb laenu võtta.

Loomulikult peab ka Eestil, kui vähemalt de jure iseseisval riigil, olema oma sõjavägi ning võimalikult hea kaitsevõime, kuid kas ikka on tarvis anda see Eesti-nimeline maalapike katsepolügooniks võõrvägedele, olgu pealegi liitlasteks nimetatavatele ning igal võimalikul juhul ja suure käraga ronida otse eesliinile.

Suure poliitika lahinguplats

See, et me nimetame meie ja NATO ühisõppusi vastuhoiatusaktsiooniks, venelaste omi aga provokatsiooniks, ei muuda tõsiasja, et venelased toimetavad omal maal, meile aga on tulnud sõdurid ja toodud relvad kaugetest võõrastest maadest, isegi teiselt poolt maakera. Pole siis ime, et venelased tõlgendavad asju teistpidi.

Laias laastus – pada sõimab katelt ja kumb mustem on, selle üle võib jäädagi vaidlema. Tegelikult ei huvita neid suuri, kellega koos me Venemaad ärritame ja oma loodust reostame, ju mitte meie ise, vaid meie asupaik. Kui siin aga tõesti (näiteks õppuste käigus) peaks juhtuma mingi intsident, siis lähevad need rahuvalvajad oma tuhandete kilomeetrite kaugusel asuvatesse kodudesse, kuna neil pole mandaati võõral maal sõdida.