Mart Kivastik: mida teha viinakuradiga?

Praegu oli just Vene uudistes lugu sellest, kuidas Irkutski haiglates vaagub kolmkümmend inimest hinge, kuna jõid sisse mingit vannilisandit. Viina ei jaksanud osta.

Pärast lähemat uurimist selgus, et see mürk oli siiski mõeldud joomiseks, aga kuna ametlik alkohol on kõrgesti maksustatud, siis müüsid kavalpead seda viina kodukeemia sildi all hästi odavalt. Kogu tootmine toimus ka kusagil salagaraažis. Seal urkas läks lihtsalt etanool ja metanool segi. Puhas ebaõnn, tööõnnetus! Rohkem kui 70 inimest surnud! See on Putini karske Venemaa projekti tagajärg.

See, mida Putin tahab, on kõigile selge. Ta tahab vanu aegu tagasi, edasi minevikku ehk Nõukogude Liitu. Donald Trump tundub olevat umbes samasugune. Käes on vanameeste aeg.