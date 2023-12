RAINER SAKS ⟩ Valgevene infooperatsioon Poolale. Õhurünnaku järel Kiievile saab teha selge järelduse

President Volodõmõr Zelenskõi osales tagasiteel Washingtonist Oslos Põhjamaade peaministrite kohtumisel. Põhjamaad on Saksmaa kõrval praegu kõige stabiilsemad Ukraina toetajad. Norra ja Taani teatasid eile miljardi euro suurusjärgus uutest abipakettidest Ukrainale. Soome ja Rootsi on oma abist teatanud varem. Saksamaa näib olevat üle saanud oma eelarve vastuvõtmise probleemidest.

Lisaks jooksvatele sõjalise abi pakettidele Ukraina jaoks tähendab see kaheksa miljardi euro suurust toetust Ukraina jaoks järgmisel aastal. Olukorras, kus USA otsustusprotsess on paralüseeritud, on Euroopas kujunemas Saksamaa ja Põhjamaade tugev liidripositsioon Ukraina toetamisel. Võib ka öelda, et Euroopa strateegilisele autonoomiale on tekkimas mingisugune konkreetne kuju ja eesmärk.