LAURI LAATS Bolti Eestist ära kolimine oleks tõsine löök meie ettevõtlusele ja riigikassale

Majandusministeeriumi juhtkond ning tehnoloogiaettevõte Bolt on saanud tulise kriitika osaliseks seoses firma huvide kaitsega üleeuroopalise platvormitöö direktiivi osas. Kahjuks on teema kistud ka Euroopa Parlamendi valimiskampaaniasse, mis tähendab, et tegeletakse poliitpunktide püüdmisega, mitte argumenteeritud aruteluga. Nii tehakse olulist kahju Eesti ettevõtluskeskkonnale, sest valitsus ei suuda kokku leppida, kas kodumaiste ettevõtete eest tuleb seista või mitte.

Eesti on oma majanduslikus ning ühiskondlikus arengus juba piisavalt kaugele jõudnud, et midagi imelikku ei peaks olema tõdemuses, et ettevõtjad oma huvisid kaitsevad ning nende eest ka tuliselt võitlevad. Tegelikult on asi isegi päris vastupidi. See, et Eestis on ettevõte, mille haare ulatub üle kogu Euroopa ning kaugemalegi, peaks tähendama riigivõimu esindajatele vajadust aktiivselt tegutseda meie ettevõtjate huvide kaitsel.