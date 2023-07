Erkki Bahovski ⟩ Euroopa vajab suurt visiooni

Erdoǧani võib süüdistada väljapressimistaktikas – oli ta ju enne imelist kokkulepet sidunud Rootsi NATOsse saamise Türgi saamisega Euroopa Liitu, kuid mõnes aspektis peame olema talle tänulikud. Esmalt viis see tähelepanu Türgi (mitte)liikumisele Euroopa Liidu suunas. See on olnud ebamugav teema, sest ühest küljest ei kipu Türgi täitma liitumiseks vajaminevaid Kopenhaageni kriteeriume, kuid teisest küljest on avalik saladus mitme Euroopa Liidu liikmesriigi vastuseis Türgi saamisele ELi.