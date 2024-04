Eesti on õigusriik, kus usuvabadus on üks põhivabadusi. Usuvabadusele seab aga piirid radikalism. Kui Eestis tegutseks islamiühendus, mille kõrgem usujuht kuskil kaugel maal kuulutaks läänemaailmale püha sõja – kas me tahaks, et see kogudus siin Eestis edasi tegutseks? Ei. Nii pole ka tekkinud olukorras Eesti vene õigeusklike suurim vaenlane siseminister või Eesti riik, vaid patriarh Kirill, kes kuritarvitab oma sõna jõudu sadade tuhande õigeusklike üle õigustamaks ja õhutamaks terroristlikku sõda.